Covid-19: Tenista Grigor Dimitrov testa positivo

Nas redes sociais, o jogador de 29 anos, que já regressou ao Mónaco, local onde habita, revelou que está infetado com o novo coronavírus, um dia depois de ter abandonado o torneio, depois de perder frente a croata Borna Coric.Dimitrov esteve nas duas primeiras etapas do Adria Tour, tendo participado em todos os eventos fora dos courts, como jogos de futebol e basquetebol com os restantes tenistas, incluindo Djokovic, ou em festas em discotecas.“Quero certificar-se que todas as pessoas com quem tive contacto sejam testadas e tomem a devidas medidas de precaução. Lamento qualquer mal que possa ter causado. Estou em casa e a recuperar”, escreveu o búlgaro.A pandemia de covid-19 já provocou mais de 464 mil mortos e infetou mais de 8,8 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.Em Portugal, morreram 1.528 pessoas das 38.841 confirmadas como infetadas, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.





Teste positivo de Dimitrov leva à suspensão do torneio de Djokovic



