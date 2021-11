Covid impede final de consolação do Europeu de hóquei

“A comissão técnica da World Skate Europe informa que o jogo do terceiro e quartos lugares entre Portugal e Itália foi cancelado devido a motivos de saúde pública”, informou a federação europeia de hóquei em patins na sua conta oficial na rede social Twitter.



Minutos antes, a Federação de Patinagem de Portugal tinha dado conta de dois casos positivos de covid-19 entre os hoquistas portugueses.



“Ao final da manhã de hoje, após um dos atletas da seleção nacional apresentar temperatura axilar de 38.ºC, foi ativado o Plano de Contingência Covid-19 da Seleção Nacional de Hóquei em Patins. A testagem de todos os elementos da comitiva resultou na deteção de dois casos positivos, que foram de imediato comunicados às autoridades de saúde, à DGS [Direção-Geral da Saúde] e à organização do Campeonato da Europa”, pode ler-se no sítio oficial do organismo.



De acordo com fonte da Federação de Patinagem de Portugal, João Rodrigues e Henrique Magalhães testaram positivo ao início da tarde e, inicialmente, segundo a mesma fonte, o jogo estava previsto realizar-se.



No entanto, a seleção italiana, à entrada para o Multiusos de Paredes, e após tomar conhecimento dos casos positivos da equipa portuguesa, recusou fazer os testes exigidos pelo delegado de saúde, acrescentou ainda a fonte, indicando que esta situação motivou o cancelamento do encontro.



A organização está em contacto com as equipas de Espanha e França para que estas sejam submetidas a testes tendo em vista a disputa da final, agendada para as 20:00.



No Multiusos de Paredes, a seleção nacional apresentou-se perante o público, com Hélder Nunes a tomar a palavra para pedir desculpa a todos aqueles que estavam no pavilhão.



“Pedimo-vos que compreendam […] é uma coisa que não podemos fazer nada”, disse o hoquista português, antes de agradecer ao público pelo apoio e lamentar o desfecho da prestação lusa: “Queríamos mais, queríamos mais do que o terceiro lugar. Não foi possível, o terceiro também não foi possível por motivos de saúde”.



Portugal terminou em terceiro lugar a fase de ‘grupos’ do Campeonato da Europa, com os mesmos 10 pontos de Espanha e França, mas em desvantagem no confronto direto.



Hoje, a seleção portuguesa, vice-campeã do anterior Europeu, iria lutar com a Itália pelo terceiro lugar, antes de espanhóis e franceses se defrontarem, a partir das 20:00, pelo título europeu.