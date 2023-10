Cristiano Pereira campeão de corta-mato nos Mundiais VIRTUS

Numa competição para atletas com deficiência intelectual, Portugal sagrou-se vice-campeão por equipas nas duas distâncias, tendo Cristiano Pereira conquistado o primeiro ouro no sábado, quando venceu a prova curta, na distância de 4 quilómetros, numa corrida em que Cristiano Silva Pereira (9.º), Luís Pimentel (11.º), Paulo Benavente (12.º) e João Monteiro (17.º) contribuiram para a prata.Domingo, Cristiano Pereira voltou a vencer, agora na distância longa de 8 quilómetros, tendo Portugal arrebatado novamente a prata com ajuda das prestações de Cristiano Silva Pereira (8.º), Luís Pimentel (9.º), Paulo Benavente (11.º) e João Monteiro (17.º).