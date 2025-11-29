Mais Modalidades
Cristiano Pinto Pereira revalida título mundial de corta-mato Virtus
O atleta Cristiano Pinto Pereira revalidou o título de campeão mundial de corta-mato Virtus, na distância longa, no primeiro dia da competição que está a decorrer em Arenzano, em Itália.
O atleta de Mangualde, que cortou a meta com o tempo de 9.31 minutos, gastou menos três segundos do que o segundo classificado, o espanhol Adrian Parras.
Com o bronze ficou o também espanhol Raúl Martínez, que demorou mais oito segundos do que o português.
Os espanhóis acabariam por derrotar os portugueses na luta pelo título mundial de corta-mato por equipas desta competição para atletas com deficiência intelectual, ao colocarem quatro atletas nos cinco primeiros lugares.
Tal como há dois anos, na Polónia, Portugal sagrou-se vice-campeão mundial, graças às prestações de Cristiano Pinto Pereira, Cristiano Silva Pereira e Leonel Alves, que foram, respetivamente, sexto e sétimo classificados.
Entre os outros lusos, Leandro Pereira foi nono, Luís Pimentel ocupou a 16.ª posição e Paulo Benevente chegou dois lugares depois.
