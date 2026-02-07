Croácia medalha de bronze no Europeu de futsal

Na Arena Stozice, o jogo de atribuição do terceiro lugar colocou frente a frente a Croácia e a favorita França, afastadas nas 'meias' por Espanha e Portugal, respetivamente, que se encontram hoje na final da competição, e a festa dos golos começou logo aos quatro minutos, com o fixo gaulês Nicolas Menendez a abrir a contagem.



Mas os croatas reagiram e conseguiram dar a volta ao marcador ainda antes do intervalo, com os golos do pivô Antonio Sekulic (13) e do universal Josip Jurlina (19).



No segundo tempo, o pivô Franko Jelovcic ampliou a vantagem dos croatas (21), mas França reagiu de imediato e reduziu logo no minuto seguinte graças ao ala Ouassini Guirio.



O croata Jakov Hrstic também marcou, aos 30, repondo a diferença de dois golos (4-2), mas Guirio voltou a marcar, aos 32. Quatro minutos volvidos, o pivô Luka Peric marcou o quinto para a Croácia, que acabou por sofrer dois golos na reta final que forçaram mesmo a decisão para os penáltis.



Ouassini Guirio fez o quarto da seleção gaulesa, e terceiro da conta pessoal, aos 38, e o fixo Souheil Mouhoudine restabeleceu a igualdade a sete segundos do fim.



Nos penáltis, os seis primeiros marcadores croatas acertaram, tal como os cinco primeiros batedores franceses, com a 'batata quente' a ficar nos pés de Mamadou Touré, que falhou, permitindo a festa da Croácia, que conseguiu o melhor resultado da sua história em Europeus, depois de ter sido quarta classificada em 2012.



Já a França, cuja seleção de futsal tem vindo a ganhar estatuto nos últimos anos e que tinha perdido o bronze para a Ucrânia no Mundial de 2024, voltou a ficar sem medalha.



Segue-se o duelo ibérico, entre Portugal e Espanha, para decidir quem levanta o troféu continental, que nas duas últimas edições foi vencido pela equipa das 'quinas' (2018, contra a Espanha, e 2022).



Com início marcado para as 19:30 locais (18:30 em Lisboa), no mesmo palco (Arena Stozice), os comandados de Jorge Braz e a formação espanhola (recordista com sete conquistas) medem forças pela terceira vez em finais de Campeonatos da Europa, com um triunfo para cada lado, pois a Espanha venceu a final de 2010.

