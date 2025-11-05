Mais Modalidades
Crystal Palace acusado de utilizar faixa provocadora contra Marinakis
O Crystal Palace, nono classificado da Premier League, foi hoje acusado pela Federação Inglesa de futebol (FA) pela utilização de uma faixa com mensagens provocadoras exibida pelos adeptos, dirigida ao proprietário do Nottingham Forest, o grego Evangelos Marinakis.
A faixa, que continha provocações sensacionalistas e não comprovadas sobre a carreira empresarial de Marinakis, foi exibida no jogo entre o Crystal Palace e o Nottingham Forest, em 24 de agosto, para Premier League.
"Alega-se que o clube não garantiu que os seus espetadores e/ou adeptos não se comportassem de forma imprópria, ofensiva, abusiva, insultuosa e/ou provocadora", informou a FA.
Os adeptos do Palace culparam Marinakis por ter alegadamente alimentado uma investigação da UEFA sobre a estrutura de propriedade do clube, que levou o vencedor da Taça de Inglaterra de 2025 a ser despromovido para a Liga Conferência, em beneficio do Forest, que ascendeu à Liga Europa.
Marinakis, dono do Olympiacos e do Nottingham Forest, está associado a vários processos judiciais relacionados com corrupção e tráfico de droga.
O empresário apresenta uma ligação ao campeonato português desde 2023, quando os sócios do Rio Ave aprovaram a sua entrada como investidor maioritário, através de um plano de 20,5 milhões de euros destinado à estabilização financeira e à modernização das infraestruturas.
O Crystal Palace foi acusado de conduta imprópria e tem até terça-feira para responder à investigação.
