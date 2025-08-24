CT Porto Cup arranca com forte presença portuguesa
A segunda edição da CT Porto Cup, torneio ATP Challenger 75, decorre entre 24 e 31 de agosto no Clube de Ténis do Porto e conta com dez tenistas portugueses em ação. No quadro principal destacam-se Henrique Rocha (168.º ATP), recém-chegado do US Open, e Frederico Silva (262.º), ambos cabeças de série. Juntam-se-lhes Tiago Pereira, Pedro Araújo e Francisco Rocha.
No qualifying, que começa este domingo, competem Tomás Luís, Tiago Torres, Hugo Maia, Guilherme Valdoleiros e Tiago Cação, que regressa ao circuito após três anos de ausência e bons resultados em Idanha-a-Nova.
O torneio promete duelos intensos, com destaque para o confronto inicial de Henrique Rocha frente ao suíço Mika Brunold e a estreia de Tiago Pereira contra o croata Matej Dodig. O brasileiro Thiago Wild (140.º), cabeça de cartaz, também marca presença.
