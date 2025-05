Cuba teme deslocação para Los Angeles2028

"A condução arbitrária e com motivações políticas da emissão de vistos pelo governo dos Estados Unidos na implementação da sua política agressiva contra o povo cubano não é novidade no campo do desporto. Rejeitamos essas práticas discriminatórias, contrárias ao espírito do desporto", criticou o COC.



As autoridades cubanas temem que a manutenção desta política norte-americana condicione fortemente as suas aspirações e participação nos Jogos Olímpicos de 2028, que vão decorrer em Los Angeles.



Desde que voltou à Casa Branca, o presidente Donald Trump, que durante o seu primeiro mandato, entre 2017 e 2021, reforçou o embargo dos EUA contra Cuba, tem implementado novas medidas tendo em vista a aumentar a pressão sobre a ilha.



Entre outras sanções, Cuba foi reintegrada na lista negra dos Estados Unidos quanto aos países que apoiam o terrorismo.



O COC, que denunciou diversas situações em que os seus dirigentes e atletas foram prejudicados, e impedidos de viajar, exige que os Estados Unidos “respeitem as obrigações e os princípios fundamentais do Olimpismo".



Entre as situações relatadas, o facto de a equipa de basquetebol não ter podido defrontar Porto Rico na FIBA AmeriCup pelo facto dos Estados Unidos não terem concedido visto aos cubanos para visitarem o território que administram.