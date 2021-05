Curry, Embiid e Jokic candidatos a melhor jogador da NBA em 2020/21

O jogador dos Golden State Warriors (33 anos), que foi o primeiro vencedor unânime, em 2015/16, e pode igualar os três "cetros" de Moses Malone, Larry Bird e Magic Johnson, acabou a época regular como melhor marcador, com 32,0 pontos por jogo.O camaronês, de 27 anos, fechou a época regular com médias de 28,5 pontos e 10,6 ressaltos e o sérvio, de 26, logrou 26,4 pontos, 10,8 ressaltos e 8,3 assistências.Lamelo Ball (Charlotte Hornets), Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves) e Tyrese Haliburton (Sacramento Kings) são os candidatos a "rookie" do ano e o francês Rudy Gobert (Utah Jazz), Draymond Green (Warriors) e o australiano Ben Simmons (Sixers) concorrem a melhor defesa.O prémio para o jogador que mais progrediu irá para Jerami Grant (Detroit Pistons), Michael Porter Jr. (Nuggets) ou Julius Randle (New York Knicks) e a sexto melhor jogador estão na corrida Jordan Clarkson e Joe Ingles (Utah Jazz) e Derrick Rose (Knicks).

Os vencedores das diversas categorias vão ser anunciados durante os "play-offs", que arrancam no sábado.