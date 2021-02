Daniel Evans conquista primeiro título em Melbourne

O número um britânico, carrasco de Pedro Sousa, na segunda ronda do torneio australiano, sagrou-se vencedor do Murray River Open.Na sua terceira final, Evans, que tinha perdido os encontros decisivos em Sydney, em 2017, e em Delray Beach, em 2019, impôs-se por 6-2 e 6-3, em uma hora e 18 minutos, ao canadiano Felix Auger-Aliassime, 21.º do circuito, que somou a sétima derrota noutras tantas finais disputadas.No Great Ocean Road Open, a final italiana foi vencida pelo jovem Jannik Sinner, de 19 anos, perante Stefano Travaglia, de 29, por 7-6 (7-4) e 6-4, em uma hora.

Sinner, 36.º da hierarquia, arrebatou o seu segundo título do circuito, depois da conquista em Sófia em 2020, frente ao estreante em finais Travaglia, 71.º do mundo.