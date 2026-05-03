Daniel Querales e Américo Castro Vice-Campeões Nacionais de Slalom

Daniel Querales, (atual Campeão nacional de Esperanças de Slalom) e Américo Castro foram segundos nas suas categorias, sagrando-se assim vice-campeões nacionais em k1 infantil e k1 Master, respetivamente, sem que Américo Castro conseguisse revalidar o título de campeão nacional.



Daniela Almeida conquistou o 2º lugar em k1 júnior feminino (na sua estreia como júnior)



Menos sorte teve Pedro Martins que defendia o título nacional e teve uma penalização de 50 segundos numa porta quando liderava a prova, o que o colocou fora a final e da revalidação do título de campeão Nacional. Apesar de tudo, foi o melhor sub 23 nas seletivas, pelo que o atleta vai ser chamado a competir pela seleção nacional no Campeonato da Europa e no campeonato do Mundo em k1 slalom e k1 kayak cross.



Quanto a Lucas Jacob, embora o terceiro lugar o colocasse na seleção nacional, uma série de circunstâncias impediu-o a ele também de revalidar o título, contudo a classificação obtida mantêm-no na seleção nacional.



Tiago Vieira, no seu primeiro ano de júnior foi 4º em k1. Flávio Pacheco foi 1º na final B.



De qualquer forma trazer dois títulos de vice campeão nacional e quatro medalhas num campeonato nacional não é displicente, mas as espectativas eram, justificadamente, mais altas.



