Daniel Rodrigues sobe a 43.º no Open do Bahrain do DP World Tour de golfe
O português Daniel Rodrigues subiu hoje ao 43.º lugar do Open do Bahrain, torneio do DP World Tour de golfe, após realizar mais uma volta em bom nível, com 69 pancadas, três pancadas abaixo do par.
Ao fazer o percurso em 69 pancadas, Daniel Rodrigues entra no top 50 de um torneio em que Ricardo Melo Gouveia falhou o 'cut', na sexta-feira.
O golfista luso, de 23 anos registou cinco 'birdies' (uma pancada abaixo do par do buraco) e dois 'bogeys' (duas acima), continuando a dar-se bem com o campo do Royal Golf Club, em Al Mazrowiah, localidade a sul da capital, Manama.
Na liderança destacada da prova continua o escocês Calum Hill, com 200 pancadas (16 abaixo do par), seguido pelo alemão Freddy Schott, agora a duas pancadas apenas.
