Daniel Rodrigues sobe a 43.º no Open do Bahrain do DP World Tour de golfe

Ao fazer o percurso em 69 pancadas, Daniel Rodrigues entra no top 50 de um torneio em que Ricardo Melo Gouveia falhou o 'cut', na sexta-feira.



O golfista luso, de 23 anos registou cinco 'birdies' (uma pancada abaixo do par do buraco) e dois 'bogeys' (duas acima), continuando a dar-se bem com o campo do Royal Golf Club, em Al Mazrowiah, localidade a sul da capital, Manama.



Na liderança destacada da prova continua o escocês Calum Hill, com 200 pancadas (16 abaixo do par), seguido pelo alemão Freddy Schott, agora a duas pancadas apenas.