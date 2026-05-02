Daniel Rodrigues sobe à liderança do Open da Turquia de golfe

Daniel Rodrigues, de 23 anos, foi um dos praticantes que conseguiu concluir a penúltima volta antes da interrupção momentânea devido às condições climatéricas, tendo entregado um cartão com 68 pancadas, quatro abaixo do par do campo em Belek, Antália, fruto de seis ‘birdies’ (uma pancada abaixo do par do buraco) e apenas dois ‘bogeys’ (uma acima).



O golfista português, que nos dois dias anteriores tinha necessitado de 72 e 69 ‘shots’, obteve o melhor desempenho no torneio turco, no qual totaliza 209 golpes, sete abaixo do par do campo, tal como Lindberg, continuando a progressão na classificação geral (terminou em 63.º no dia inaugural e em 12.º na segunda volta).



O compatriota Ricardo Melo Gouveia também segue em posição de destaque na prova do circuito principal, integrando grupo dos golfistas posicionados em 17.º lugar, com um agregado de 213 pancadas, depois de hoje ter entregado um cartão com 69, três abaixo do par do campo, em consequência de cinco ‘birdies’ e dois ‘bogeys’.



