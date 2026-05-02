Daniela Campos conquista prata no GP Junek Velodromes de pista

Campos, de 24 anos, foi quinta no scratch, terceira em tempo, segunda na eliminação e segunda nos pontos, ficando com 145 pontos, superada apenas pelos 169 de Sevciková, completando o pódio a norte-americana Reagan Pattishall, com 128.



A prova, que conta para o ranking UCI de ciclismo de pista, e portanto para a qualificação olímpica do país com vista a Los Angeles2028, contará com Daniela Campos também em corridas de fora do programa de Jogos Olímpicos, no caso o scratch e a corrida de pontos, ambas no domingo.



“Foi um dia bastante exigente a nível estratégico, tático e motor. (...) Atingimos os objetivos que tínhamos para a corrida”, declarou o selecionador, Gabriel Mendes, citado em comunicado da federação.



