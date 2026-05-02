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Ciclismo
Daniela Campos conquista prata no GP Junek Velodromes de pista
A ciclista olímpica portuguesa Daniela Campos foi hoje segunda classificada no concurso de omnium do GP Junek Velodromes de ciclismo de pista, em Praga, atrás apenas da checa Petra Sevciková.
Campos, de 24 anos, foi quinta no scratch, terceira em tempo, segunda na eliminação e segunda nos pontos, ficando com 145 pontos, superada apenas pelos 169 de Sevciková, completando o pódio a norte-americana Reagan Pattishall, com 128.
A prova, que conta para o ranking UCI de ciclismo de pista, e portanto para a qualificação olímpica do país com vista a Los Angeles2028, contará com Daniela Campos também em corridas de fora do programa de Jogos Olímpicos, no caso o scratch e a corrida de pontos, ambas no domingo.
“Foi um dia bastante exigente a nível estratégico, tático e motor. (...) Atingimos os objetivos que tínhamos para a corrida”, declarou o selecionador, Gabriel Mendes, citado em comunicado da federação.
A prova, que conta para o ranking UCI de ciclismo de pista, e portanto para a qualificação olímpica do país com vista a Los Angeles2028, contará com Daniela Campos também em corridas de fora do programa de Jogos Olímpicos, no caso o scratch e a corrida de pontos, ambas no domingo.
“Foi um dia bastante exigente a nível estratégico, tático e motor. (...) Atingimos os objetivos que tínhamos para a corrida”, declarou o selecionador, Gabriel Mendes, citado em comunicado da federação.