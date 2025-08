Daniela Pereira é a nova selecionadora feminina de ciclismo de estrada

“A entrada de Daniela Pereira surge com o objetivo de continuar a projetar o ciclismo feminino nacional e de potenciar o talento emergente em várias categorias”, refere em comunicado o organismo.



Natural de Vila Nova de Famalicão, Daniela Pereira, de 35 anos, que substitui no cargo o treinador espanhol José Luis Algarra, representou diversas equipas nacionais em várias vertentes, com destaque para o XCO, enduro, ciclocrosse e estrada, tendo conquistado importantes resultados ao longo da sua carreira como ciclista, nomeadamente a vitória na Taça de Portugal de ciclocrosse e pódios em estrada, XCO e campeonatos nacionais.



Desempenhou ainda funções como treinadora e coordenadora da Academia ACR Roriz, diretora desportiva da equipa de cadetes da Landeiro/KTM e da equipa de elite feminina Kiwi/Atlântico, tendo também sido massagista na seleção nacional que agora vai orientar.



A FPC agradece “todo o empenho e dedicação de José Luis Algarra, que desempenhou este cargo nos últimos anos, deixando uma marca importante no crescimento da modalidade”, com um “profundo reconhecimento e votos de felicidades para os desafios futuros”.