Daniil Medvedev vence final do torneio de Hangzhou

No 10.º encontro entre os dois tenistas russos, Medvedev, sexto do ranking mundial, venceu Rublev, 24.º, por 7-5 e 6-4, em uma hora e 34 minutos, conquistando o 24.º título da carreira.



Este ano, o antigo líder do ranking mundial soma já três troféus e juntou o conquistado em Hangzhou aos de Brisbane e do Dubai, tendo apenas perdido uma final em 2026, no Masters 1.000 de Indian Wells.



Rublev, que sofreu a oitava derrota em 10 encontros com Medvedev, não conseguiu conquistar o 19.º título da carreira, acabando por perder pela 13.ª vez uma final.