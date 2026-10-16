Das pistas para a cama. O drama da ex-atleta olímpica que "perdeu tudo"

Aos 32 anos, a vida de Beth Dobbin resume-se a quatro paredes e ao teto do seu quarto. Há poucos anos, a atleta britânica corria na elite do atletismo mundial, disputando as meias-finais dos 200 metros nos Jogos Olímpicos de Tóquio.



Hoje, a sua maior vitória diária é conseguir aguentar duas horas fora da cama. Numa confissão recente e devastadora que chocou o mundo do desporto, a ex-velocista resumiu o seu estado atual: "Sinto que perdi tudo".



O diagnóstico que dita os seus dias é o de Encefalomielite Miálgica (EM), vulgarmente conhecida como Síndrome de Fadiga Crónica. Trata-se de uma doença neuroimunitária grave e multissistémica que ataca o organismo de forma impiedosa.



No caso de Dobbin, a condição manifestou-se na sua forma mais severa, obrigando-a a passar cerca de 22 horas por dia deitada, sem forças sequer para realizar as tarefas básicas de higiene ou alimentação. Ao longo de todo este ano, a atleta conseguiu sair de casa apenas cinco vezes. Uma dependência total

A transição de uma rotina de treinos intensos e alta competição para a imobilidade quase absoluta foi abrupta. A ex-atleta vive agora sob o cuidado constante dos pais, de quem depende inteiramente para sobreviver. Atividades simples, como tomar um banho ou preparar uma refeição, tornaram-se barreiras intransponíveis sem assistência.



A Encefalomielite Miálgica caracteriza-se por uma fadiga extrema que não alivia com o repouso e que é severamente agravada por qualquer tipo de esforço físico ou mental, um fenómeno clínico conhecido como Mal-Estar Pós-Esforço (MEPE). Para alguém que habituou o corpo a testar os limites da velocidade, a ironia da doença é tão cruel quanto o próprio isolamento. Uma doença invisível em crescimento

O caso de Beth Dobbin lançou novamente o alerta para uma patologia que continua a ser largamente incompreendida pela sociedade e, muitas vezes, subdiagnosticada pela própria comunidade médica. Por não apresentar marcas físicas visíveis, a Síndrome de Fadiga Crónica é frequentemente confundida com depressão, ansiedade ou esgotamento clínico, atrasando o apoio adequado aos pacientes.



Estima-se que a doença afete entre 17 a 24 milhões de pessoas em todo o mundo. Contudo, estes números têm registado um aumento preocupante desde 2020.



Sem uma cura conhecida ou tratamentos totalmente eficazes, o percurso de Dobbin é agora uma corrida de resistência psicológica. Ao partilhar a sua história, a ex-atleta olímpica espera não só dar voz a milhões de "doentes invisíveis" que sofrem em silêncio, mas também exigir mais investimento na investigação de uma condição que destrói vidas num abrir e fechar de olhos.

