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Ciclismo
Davide Piganzoli vence Giro dell’Emilia com McNulty em 10.º
O ciclista italiano Davide Piganzoli (Visma-Lease a bike) venceu hoje a 109.ª edição do Giro dell’Emilia, com o norte-americano Brandon McNulty (UAE Emirates) a estrear a camisola de campeão do mundo com um 10.º lugar.
Piganzoli cortou isolado a meta em San Luca, em Bolonha (Itália), depois de gastar 4:33.19 horas para concluir os 197,9 quilómetros desde a partida em Ferrara, com o britânico Tom Pidcock (Pinarello Q36.5) a ser pelo terceiro ano consecutivo segundo classificado, a três segundos, o mesmo tempo do compatriota Oscar Onley (Netcompany INEOS), que foi terceiro.
Além de Piganzoli, a Visma-Lease a bike colocou ainda mais dois corredores nos primeiros cinco classificados, com o britânico Ben Tulett em quarto, a cinco segundos, e o norte-americano Matteo Jorgenson em quinto, a 13.
Piganzoli, de 24 anos, conseguiu a sétima vitória da carreira, a quinta esta temporada, tornando-se o primeiro italiano a vencer o Giro dell’Emilia desde 2018, quando Alessandro de Marchi triunfou.
Quase uma semana depois de se ter sagrado campeão mundial, Brandon McNulty ainda tentou atacar a cerca de 20 quilómetros da meta, mas, na sua estreia com a camisola arco-íris, acabou na 10.ª posição, a 45 segundos.
O português Afonso Eulálio (Bahrain-Victorius) terminou na 30.ª posição, a 3.30 minutos do vencedor, numa corrida que marcou a despedida do colombiano Nairo Quintana (Movistar).
O campeão da Volta a Itália de 2014 e da Volta a Espanha, que foi segundo classificado no Tour em 2013 e 2015, foi 48.º classificado, a 5.31 minutos de Piganzoli.
Além de Piganzoli, a Visma-Lease a bike colocou ainda mais dois corredores nos primeiros cinco classificados, com o britânico Ben Tulett em quarto, a cinco segundos, e o norte-americano Matteo Jorgenson em quinto, a 13.
Piganzoli, de 24 anos, conseguiu a sétima vitória da carreira, a quinta esta temporada, tornando-se o primeiro italiano a vencer o Giro dell’Emilia desde 2018, quando Alessandro de Marchi triunfou.
Quase uma semana depois de se ter sagrado campeão mundial, Brandon McNulty ainda tentou atacar a cerca de 20 quilómetros da meta, mas, na sua estreia com a camisola arco-íris, acabou na 10.ª posição, a 45 segundos.
O português Afonso Eulálio (Bahrain-Victorius) terminou na 30.ª posição, a 3.30 minutos do vencedor, numa corrida que marcou a despedida do colombiano Nairo Quintana (Movistar).
O campeão da Volta a Itália de 2014 e da Volta a Espanha, que foi segundo classificado no Tour em 2013 e 2015, foi 48.º classificado, a 5.31 minutos de Piganzoli.