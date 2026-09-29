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Davidovich Fokina conquista torneio de Chengdu
O tenista espanhol Alejandro Davidovich Fokina, segundo cabeça de série, conquistou hoje o torneio de Chengdu, na China, ao vencer o polaco Hubert Hurkacz, quinto, numa final decidida em dois sets.
O espanhol, 28.º do ranking mundial, impôs-se a Hurkacz, 41.º, por 6-4 e 7-6 (9-7), em uma hora e 47 minutos, conquistando o segundo título ATP da carreira, depois de, já este ano, ter vencido em Maiorca.
Após cinco finais perdidas, Davidovich Fokina somou dois títulos consecutivos, aumentando a vantagem no confronto direto frente ao polaco, agora com cinco triunfos contra dois de Hurkacz.
O polaco continua sem vencer qualquer título desde o Estoril Open de 2024, o seu oitavo troféu no circuito ATP, perdendo a sua terceira final consecutiva, depois de Halle (2024) e Genebra (2025).
Após cinco finais perdidas, Davidovich Fokina somou dois títulos consecutivos, aumentando a vantagem no confronto direto frente ao polaco, agora com cinco triunfos contra dois de Hurkacz.
O polaco continua sem vencer qualquer título desde o Estoril Open de 2024, o seu oitavo troféu no circuito ATP, perdendo a sua terceira final consecutiva, depois de Halle (2024) e Genebra (2025).