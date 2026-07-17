Daymaro Salina e Gilberto Duarte continuam no andebol do FC Porto até 2027
Os internacionais portugueses Daymaro Salina e Gilberto Duarte renovaram contrato com o FC Porto por mais uma temporada, até 2027, anunciou hoje o clube segundo classificado das últimas três edições da Liga de andebol.
O capitão Daymaro Salina, de 38 anos, vai cumprir a 16.ª temporada consecutiva ao serviço dos `dragões`, aos quais chegou em 2011, proveniente do La Habana, de Cuba, país em que nasceu.
Desde então, o pivô luso-cubano venceu oito títulos de campeão nacional, três Supertaças e duas Taças de Portugal, tendo ainda participado nos Europeus de 2020 e 2022 com Portugal, bem como nos Jogos Olímpicos Tóquio2020 e no Mundial de 2021.
Já Gilberto Duarte, de 36 anos, leva um total de 10 anos ao serviço do FC Porto, tendo regressado ao clube na época passada, após passagens por Polónia, Espanha, França, Alemanha e Grécia. Antes das incursões pelo estrangeiro, tinha jogado pelos `azuis e brancos` entre 2007 e 2016, arrecadando o heptacampeonato.
Tal como Daymaro Salina, Gilberto Duarte, que começou a carreira nos algarvios do Lagoa, integrou a seleção portuguesa em Tóquio2020, no Mundial2021 e no Europeu de 2022, além de ter jogado igualmente na competição continental de 2024.
O FC Porto, que soma 24 títulos de campeão nacional, venceu a prova pela última vez em 2022/23, sendo que nas derradeiras três edições foi segundo classificado, atrás do tricampeão Sporting.