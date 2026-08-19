DAZN conclui compra da norte-americana ViewLift e faz parceria com LiveModeTV

Ainda que não tenha sido divulgado o valor do negócio, a operação, inicialmente anunciada em abril, ficou hoje concluída, permitindo à DAZN reforçar a capacidade para trabalhar diretamente com ligas, equipas e detentores de direitos, apoiando o desenvolvimento e operação dos serviços de ‘streaming’.



A compra da ViewLift permite acrescentar relações com 17 equipas profissionais norte-americanas e seis Regional Sports Networks à DAZN, que recentemente celebrou acordos com a MSG Networks, YES Network e Minnesota Timberwolves.



A empresa adquirida passará a operar como uma unidade de negócio autónoma dentro da DAZN, mantendo a atual liderança e equipa.



Em Portugal, a plataforma de entretenimento desportivo DAZN anunciou hoje uma parceria com a LiveModeTV para transmitir gratuitamente no YouTube um jogo por jornada da Premier League e da UEFA Champions League, que estará igualmente disponível em direto na plataforma.



“O objetivo é criar novas portas de entrada para estas competições, chegar a audiências diferentes e despertar o interesse por um acompanhamento mais próximo e continuado ao longo da temporada”, refere a informação divulgada.



A LiveModeTV estreou em Portugal com a transmissão dos Jogos do Campeonato do Mundo de 2026 no YouTube e na Prime Video.