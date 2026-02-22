Mais Modalidades
Ciclismo
Del Toro conquista Volta aos Emirados, Milan faz `tri` em etapas
O ciclista mexicano Isaac del Toro (UAE Emirates) conquistou hoje a Volta aos Emirados, prova que hoje terminou em Abu Dabi, com a última etapa a ser conquistado ao sprint pelo italiano Jonathan Milan (Lidl-Trek).
Del Toro e Milan foram as grandes figuras, ao longo dos sete dias, vencendo duas e três etapas, respetivamente, enquanto o principal perdedor foi o belga Remco Evenepoel (Red Bull - BORA - hansgrohe), já que o campeão olímpico foi apenas 10.º da geral, quando se antecipava ser o maior rival do mexicano.
A etapa de hoje, de consagração para Del Toro, teve 149 quilómetros praticamente planos entre o Museu Nacional Zayed e o paredão de Abu Dabi, onde Milan mostrou ser o sprinter em melhor forma no pelotão, triunfando em 2:56.48, à frente do norueguês Erden Blikra (Uno-X Mobility) e do australiano Sam Welsford (INEOS).
O jovem mexicano, de 22 anos, sucede na lista de vencedores ao esloveno Tadej Pogacar, seu colega de equipa, este ano ausente.
O italiano Antonio Tiberi (Bahrain-Victorius) acabou em segundo, a 20 segundos de Del Toro, e o australiano Luke Plapp (Jayco AlUla) fechou a 1.14 minutos, completando o pódio.
O português Afonso Eulálio (Bahrain-Victorious) foi um dos que perdeu tempo na etapa de hoje, entrando em 126.º, a 50 segundos do pelotão. Na geral, foi 55.º, a 18.38 do vencedor.
A etapa de hoje, de consagração para Del Toro, teve 149 quilómetros praticamente planos entre o Museu Nacional Zayed e o paredão de Abu Dabi, onde Milan mostrou ser o sprinter em melhor forma no pelotão, triunfando em 2:56.48, à frente do norueguês Erden Blikra (Uno-X Mobility) e do australiano Sam Welsford (INEOS).
O jovem mexicano, de 22 anos, sucede na lista de vencedores ao esloveno Tadej Pogacar, seu colega de equipa, este ano ausente.
O italiano Antonio Tiberi (Bahrain-Victorius) acabou em segundo, a 20 segundos de Del Toro, e o australiano Luke Plapp (Jayco AlUla) fechou a 1.14 minutos, completando o pódio.
O português Afonso Eulálio (Bahrain-Victorious) foi um dos que perdeu tempo na etapa de hoje, entrando em 126.º, a 50 segundos do pelotão. Na geral, foi 55.º, a 18.38 do vencedor.