Del Toro é o novo líder da Volta aos Emirados após forte ataque na montanha
O ciclista mexicano Isaac del Toro (UAE Emirates) é o novo líder da Volta aos Emirados, depois de vencer hoje isolado a sexta etapa da prova, destacando-se na subida ao Jebel Hafeet.
A sexta e penúltima etapa, entre Al Ain Museum e Jebel Hafeet, na extensão de 168 quilómetros, tinha tudo para provocar mudanças na geral, já que os últimos 10,6 quilómetros se apresentavam com inclinação média de 6,9%.
O ataque de Del Toro foi demolidor, deixando o principal rival, o italiano Antonio Tiberi (Bahrain-Victorius), anterior camisola amarela, a 31 segundos.
Tiberi ainda respondeu a uma primeira aceleração do mexicano, a quatro quilómetros da linha de chegada, mas já não teve forças para o fortíssimo ataque a 2,5 quilómetros da meta.
No cimo do Jebel Hafeet, Del Toro, vencedor em 3:27.54 horas, deixou o australiano Luke Plapp (Jayco AlUla) a 12 segundos e o austríaco Felix Gall (Decathlon CMA CGM) a 21 - Tiberi foi apenas quarto na etapa.
Com a vitória de hoje, Del Toro passa a ter 20 segundos de avanço sobre Tiberi e 1.14 minutos face a Plapp, que fecha o pódio, a um dia do fim da prova.
Um dos grandes perdedores do dia foi o belga Remco Evenepoel (Red Bull - BORA - hansgrohe), já que o campeão olímpico cedeu mais de um minuto e caiu para 10.º da geral.
O português Afonso Eulálio (Bahrain-Victorious) foi 102.º na tirada, a 14.47 minutos. Na geral, está em 54.º, a 18.48, descendo 23 posições.
No domingo, tudo aponta para etapa de consagração de Del Toro, nos 149 quilómetros praticamente planos entre o Museu Nacional Zayed e o paredão de Abu Dabi.
