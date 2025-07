Delio Fernández suspenso por anomalias biológicas

Na lista de suspensões provisórias da federação internacional, atualizada na terça-feira, consta o nome do galego de 39 anos, que tinha anunciado no início de abril que deixava o ciclismo, depois de ter começado a época no APHotels&Resorts-Tavira-Farense.



Delio Fernández fez carreira na Volta a Portugal, sem grande alarido mas muitos bons resultados, conquistando quatro etapas, a última delas em 2023, no alto da Torre, um triunfo que lhe permitiu vestir a camisola amarela.



No seu palmarés figura também um terceiro lugar na prova rainha do calendário nacional, em 2014, e um quarto lugar em 2015, ano em que perdeu o pódio no ‘crono’ da penúltima etapa.



Vencedor da Volta à Áustria de 2017 e do Troféu Joaquim Agostinho em 2014, o galego começou o seu percurso profissional na local Xacobeo-Galicia, antes de dar o salto para Portugal, onde representou o Boavista (2011-2012) e a OFM-Quinta da Lixa (2013-2015).



Entre 2016 e 2021, alinhou na francesa Delko Marseille, do segundo escalão do ciclismo mundial, regressando depois ao pelotão nacional para a APHotels&Resorts-Tavira-Farense.



O passaporte biológico é um "mecanismo" que se baseia na monitorização de determinados parâmetros biológicos (através de amostras de sangue e de urina), que, de uma forma indireta, podem revelar os efeitos da utilização de substâncias ou métodos proibidos.