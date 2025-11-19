Destinos opostos para Sporting e FCPorto na Taça Europeia de basquetebol





(Com Lusa)

Numa competição em que os vencedores dos 10 grupos e os seis melhores segundos classificados seguiram em frente, os 'leões' asseguraram a qualificação, enquanto o FC Porto, que foi derrotado hoje na Alemanha pelo Rostock por 96-68, terminou em último do Grupo A e foi eliminado.Depois de ter conquistado um importante triunfo na ronda anterior, quando protagonizou uma espetacular reviravolta na receção aos alemães do Vechta, ao vencer por 78-75 um encontro em que esteve a perder por 19 pontos, o conjunto 'leonino' assegurou a passagem, como quarto melhor segundo classificado.Desde o arranque que o Sporting assumiu o domínio do encontro, tendo a vantagem ao intervalo já se cifrado nos 27 pontos (68-41), diferença que foi ampliando ainda mais nos dois últimos quartos e que se cifrou nos 54 pontos (121-67).Brandon Johns, autor de 23 pontos e 15 ressaltos, seis ofensivos e nove defensivos, foi claramente o melhor em campo, tendo sido secundado nos 'leões' por Francisco Amarante, que contribuiu com 21 pontos e 10 ressaltos, quatro ofensivos e seis defensivos.No Valcea, Deandre Pinckney destacou-se dos seus companheiros, finalizando a partida com 18 pontos e nove ressaltos, cinco ofensivos e quatro defensivos.Por seu turno, o FC Porto despediu-se hoje da competição, na qual apenas registou um triunfo, ao perder em casa do Rostock, fechando o grupo no quarto e último lugar, com sete pontos.A superioridade do Rostock, vencedor do grupo com 11 pontos, foi clara desde o início, tendo o conjunto germânico chegado ao final da primeira parte já com 12 pontos de vantagem (49-37), ampliada para 28 no final do encontro (96-68), tendo os 'dragões' esboçado uma ténue reação no terceiro quarto, que empataram 20-20.Elias Bagette, com 16 pontos e cinco assistências, e Kassim Nicholson, com 13 pontos e 10 ressaltos, estiveram em evidência no Rostock, enquanto Javian Davis, com 12 pontos e quatro ressaltos, foi o destaque na equipa comandada por Fernando Sá.