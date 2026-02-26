Dez pontos de Queta não evitam derrota dos Celtics





Pelo terceiro jogo consecutivo a chegar, pelo menos, à dezena de pontos, o poste internacional português marcou quatro dos seis lançamentos de campo tentados e converteu os dois lances livres que teve, conseguindo ainda quatro ressaltos, todos defensivos – interrompeu uma série de sete encontros a conseguir, pelo menos, um ofensivo –, uma assistência e um desarme de lançamento.Na sua quinta época na NBA, Queta, que mantém o estatuto de titular nos Celtics, apresenta médias de 9,8 pontos, 8,3 ressaltos, 1,5 assistências e 1,3 desarmes de lançamento, em 25,1 minutos de utilização por jogo.Num dia em que os jogadores dos Celtics estiveram desinspirados no lançamento (34,9% nos tiros de campo e 27,9% nos triplos), o português foi um dos três elementos da equipa a chegar à dezena de pontos, juntamente com Jaylen Brown (23 pontos e 11 ressaltos) e Derrick White (20).Três vezes jogador mais valioso (MVP) da NBA, o sérvio Nikola Jokic, com 30 pontos, 12 ressaltos e seis assistências, foi o melhor em campo, num encontro que contou com pouca participação do base Jamal Murray, que se sentiu adoentado.Apesar de terem interrompido uma série de cinco vitórias seguidas, os Celtics mantêm o segundo lugar na Conferência Este, com 38 vitórias e 20 derrotas, enquanto os Nuggets estão no quarto posto do Oeste, com 36 triunfos em 57 encontros.