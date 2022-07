Dia de derrotas para Portugal nas Olimpíadas de xadrez

A seleção absoluta de Portugal foi derrotada por 2,5 a 1,5 pelos Países Baixos, enquanto a seleção feminina cedeu todos os jogos ante a Roménia, vencedora por 4-0.



No tabuleiro 1, o grande-mestre Jorge Ferreira empatou, o mesmo resultado que se verificou nos dois tabuleiros seguintes, com os mestres internacionais André Sousa e José Francisco Veiga. O desfecho global ficou decidido no último tabuleiro, com a derrota do mestre FIDE José Guilherme Santos.



Na competição reservada a mulheres, todas as quatro lusas que estiveram em ação perderam: Filipa Pipiras, Jussara Chaves, Mariana Silva e Camila Avelino.



Após jogos contra Aruba e Maldivas, na primeira jornada, Portugal defrontou hoje equipas mais fortes, já que os emparceiramentos são feitos em função da classificação geral após a ronda anterior.



Portugal desceu para o 48º lugar, no torneio absoluto, com 5,5 pontos, e jogará no domingo contra os Emirados Árabes Unidos, voltando a ser favorito.



A seleção feminina, com 3,5 pontos, ocupa o 106.º lugar e joga na terceira ronda contra o Nepal.