Diana Gago conquista ouro, José Ramalho repete bronze nos Jogos Mundiais

Diana Gago, que já tinha sido a melhor na qualificação, com 52.400 pontos, superou nas meias-finais a canadiana Gabriela Flynn, com mais 600 pontos (27.600), e na final, com 26.200, a norte-americana Grace Harder, que terminou sem pontos.



"Estou muito contente com o resultado. Este era um objetivo que eu já tinha há muito tempo, desde os últimos Jogos Mundiais, que não correram como eu esperava. Queria chegar à medalha e o ouro foi a cereja no topo do bolo. Estou muito contente, tem sido uma experiência incrível", disse no final Diana Gago.



Também em trampolins, Vasco Peso falhou mais cedo a passagem à final de tumbling, ao ser sexto na qualificação, com 53.700 pontos, quando passavam à prova decisiva os quatro primeiros classificados.



Portugal despede-se do dia de hoje em Chengdu com uma outra medalha, um novo bronze para o canoísta José Ramalho, agora na prova longa de maratona, cumprida em 01:36.25,10 horas, depois de no sábado ter conquistado o bronze na prova curta.



Também na canoagem, Maria Rei foi sexta na prova de K1 distância longa, com o tempo de 1:51.23,75 horas, mais 3.12,64 minutos do que a vencedora, a sueca Melina Andersson (1:48.11,11), tendo a húngara Vanda Kiszli (1:49.54,75), arrebatado a prata e a francesa Mathilde Forest (1:50.28,69) o bronze.



No andebol de praia, a seleção masculina, que foi segunda no seu grupo de apuramento, prossegue na corrida às medalhas, tendo hoje garantido as meias-finais ao vencer a Tunísia por 2-1. Nas 'meias', Portugal vai medir forças com a Espanha, em encontro a disputar na segunda-feira.



Na competição feminina, a equipa lusa, que tinha ficado em terceiro lugar na sua 'poule', concluiu a sua prova, ao perder nos quartos de final com a Espanha por 2-0.



No corfebol, a equipa mista de Portugal perdeu com Taiwan por 23-18, terminando o seu grupo em terceiro lugar, sem possibilidade de disputar as medalhas. Na segunda-feira, a equipa lusa defronta a Alemanha, para definir a classificação entre os quinto e oitavo lugares.



As medalhas de ouro de hoje de Diana Gago e de bronze de José Ramalho permitiram a Portugal elevar para sete as subidas ao pódio nos Jogos Mundiais.



A seleção tem dois ouros, de Diana Gago (mini-trampolim duplo) e de Gabriel Albuquerque e Lucas Santos (trampolim sincronizado), uma prata de Lara Fernandes e Guilherme Henriques (ginástica acrobática) e quatro bronzes, dois do canoísta José Ramalho, um da dupla Beatriz Carneiro e Inês Faria (ginástica acrobática) e outro de Miguel Lopes e Gonçalo Parreira (ginástica acrobática).



Os Jogos Mundiais, que começaram na quinta-feira e decorrem até 17 de agosto, constituem um evento internacional em que são disputadas modalidades não olímpicas, mas que são reconhecidas pelo Comité Olímpico Internacional (COI).