Diana Gago de prata em trampolins

Em trampolim individual, Sofia Correia foi quarta, com 54.020 pontos, enquanto Pedro Ferreira concluiu em sexto, com 60.520.Em trampolim sincronizado, a dupla mista de Pedro Ferreira e Sofia Correia foi quarta, com 45.010 pontos, sendo que o par masculino de Diogo Abreu e Pedro Ferreira encerrou a sua participação em quinto, com 50.570.