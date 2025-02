Diana Gomes aceitou ser secretária-geral do COP

”, justificou, em declarações à Lusa.Aos 35 anos, a nadadora olímpica em Atenas2004 e Pequim2008 aceitou integrar a lista de Fernando Gomes às eleições do COP no cargo de secretária-geral por sentir “muita segurança” no convite endereçado pelo ainda presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), para poder “dar continuidade” ao trabalho que desenvolveu nos últimos três anos como presidente da Comissão de Atletas Olímpicos.”, assumiu.Embora defenda que ter um atleta como secretário-geral do organismo olímpico é “um passo muito importante e tem deveras de ser dado”, Diana Gomes “não estava à espera de todo” de ser convidada para o cargo.