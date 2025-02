Diana Gomes será a secretária-geral do COP se Fernando Gomes for eleito presidente

"A nadadora olímpica Diana Gomes, presidente da Comissão de Atletas Olímpicos (CAO) e atual representante destes na Comissão Executiva do COP, aceitou o convite para assumir as funções de secretária-geral do COP, caso sejamos eleitos", lê-se na carta enviada às federações e demais votantes nas eleições, agendadas para 19 de março, a que a agência Lusa teve acesso.

Na missiva, o atual presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) explica que a escolha para o cargo de secretária-geral da mais jovem atleta portuguesa a apurar-se para uns Jogos Olímpicos -- a nadadora tinha 14 anos quando se qualificou para Atenas2004 - sublinha "um princípio fundamental" da sua proposta de valor para o olimpismo: "colocar os atletas no centro de todas as decisões".

"A experiência da Diana Gomes, enquanto atleta de alto rendimento e adida da Missão Portuguesa aos Jogos Olímpicos Paris2024, faz dela a pessoa certa para assegurar que o COP responderá com eficiência às necessidades dos atletas, federações e demais entidades que compõem o movimento olímpico nacional", sustenta.

Presidente da CAO desde abril de 2022, Diana Gomes, de 35 anos, foi olímpica em Atenas2004 e Pequim2008.

Inicialmente, a antiga nadadora apoiou José Manuel Araújo na corrida à presidência do COP, fazendo parte da comissão executiva da lista do atual secretário-geral do organismo antes de este ter unido a sua candidatura à de Laurentino Dias.

Além de Fernando Gomes e Laurentino Dias, concorre à presidência do organismo o também antigo secretário de Estado do Desporto Alexandre Mestre.

As eleições marcadas para 19 de março vão eleger o sucessor de Artur Lopes, que assumiu a presidência do COP após a morte de José Manuel Constantino em agosto passado.