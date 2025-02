Diana Taurasi anuncia final da carreira aos 42 anos

“Mental e fisicamente, estou satisfeita. É, provavelmente, a melhor maneira que tenho de descrever a situação. Sinto-me satisfeita e feliz”, afirmou Taurasi, de 42 anos, seis vezes campeã olímpica e melhor marcadora e três vezes campeã da WNBA.



Taurasi foi três vezes consecutiva campeã universitária, entre 2001 e 2004, com UConn, e, em 2004, foi a número 1 do draft da WNBA, eleita pelas Mercury, pelas quais viria a ganhar três campeonatos (2007, 2009 e 2014) e marcar 10.646 pontos.



A basquetebolista norte-americana, que foi a "rookie" do ano em 2004 e a "Jogadora Mais Valiosa" da competição em 2009, ganhou ainda por seis vezes a Euroliga.



“Diana é a melhor jogadora de sempre. Fui fã dela a minha vida inteira, é a melhor líder e companheira de equipa. Teve um impacto incrível na equipa, na comunidade e no jogo de basquetebol. O seu nome é sinónimo das Phoenix Mercury e será para sempre parte desta família”, afirmou, em comunicado, o dono das Mercury, Mat Ishbia.



Taurasi tem numerosos recordes da WNBA, que concluiu com médias de 18,8 pontos, 4,2 assistências e 3,9 ressaltos.