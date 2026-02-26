Digressão de despedida de Wawrinka passa pelo Estoril Open

Depois do anúncio da presença do norueguês Casper Ruud, Wawrinka é o segundo tenista confirmado para o Estoril Open, que regressa ao calendário ATP, depois de um ano no circuito challenger, mas com novas datas, de 18 a 26 de julho.



“Estou muito contente por confirmar a minha participação no Millennium Estoril Open, jogar o torneio na nova data em julho e apreciar o verão em Cascais. No meu último ano no circuito, estou muito feliz por regressar a Portugal depois de tanto tempo e ansioso por voltar a ver os meus fãs portugueses. Vemo-nos em julho”, disse o suíço, citado pela organização.



Atualmente no 99.º lugar do ranking ATP, Wawrinka, que cumpre 41 anos em março, tem no seu currículo 16 títulos, entre os quais em três torneios do Grand Slam – Open da Austrália de 2014, Roland Garros de 2015 e Open dos Estados Unidos em 2016.



Sem qualquer título desde 2017, Wawrinka já triunfou em Portugal, quando conquistou o antigo Estoril Open em 2013, ainda sob organização de João Lagos e disputado no Jamor.