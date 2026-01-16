Dinamarca bate Macedónia e junta-se a Portugal no topo do Grupo B

Horas depois do triunfo luso sobre a Roménia (40-34), os escandinavos, vice-campeões continentais, tetracampeões mundiais e campeões olímpicos, dominaram os balcânicos, que já perdiam por cinco golos ao intervalo.



Simon Pytlick destacou-se pela Dinamarca, com nove remates certeiros, sendo eleito o melhor jogador da partida, na qual o compatriota Mathias Gidsel anotou oito tentos e Martin Serafimov sobressaiu na Macedónia do Norte, com seis.



Dinamarca e Portugal estão nos dois primeiros lugares do Grupo B, únicos de acesso à fase seguinte, ambos com dois pontos, enquanto a Roménia, terceira classificada, e a Macedónia do Norte, quarta e última, ainda não pontuaram.



No domingo, nórdicos e lusos podem garantir a qualificação para a ronda principal, caso vençam os romenos e os macedónios, respetivamente, na segunda de três jornadas, que são disputadas em exclusivo em Herning.



Se a Dinamarca foi campeã continental em 2008 e 2012, num total de oito pódios, Portugal está pela nona vez, e quarta consecutiva, em fases finais de Europeus e tem como melhor resultado o sexto lugar atingido em 2020.



A 17.ª edição do Campeonato da Europa começou na quinta-feira e decorre até 01 de fevereiro, sob coorganização de Dinamarca, Noruega e Suécia.