Dinis Oliveira e Bruna Parente nos `quartos` dos Europeus de remo de mar

Na primeira ronda, a dupla passou diretamente para a fase a eliminar, tendo ambos vencido a sua série, Dinis Oliveira em 2.37,46 minutos e Bruna Parente em 2.47,40.



Rita Araújo (CJW1x) e Allison Russo (CM1x) foram afastados ao primeiro embate do ‘knockout’.



No domingo, o olímpico Afonso Costa e Patrícia Batista (CMix2x) também vão tentar atingir os quartos de final, tal como Rita Araújo e Dinis Oliveira (CJMix2x).



Nos Jogos Olímpicos Los Angeles2028, o remo de mar (beach sprint) sucede ao double-scull pesos ligeiros, que terminou em Paris2024.



Cada eliminatória junta dois remadores que partem da areia da praia rumo ao barco, com o qual cumprem um trajeto de 250 metros no mar até uma boia, que contornam, para cumprir a mesma distância no regresso, antes de deixar a embarcação e correr para a meta.

