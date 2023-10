Diogo Almeida é campeão de supermoto em sub-40

”, explicou Diogo Almeida à agência Lusa.O piloto português conquistou no domingo o título de supermoto (competição que junta motocrosse com corrida em asfalto), na cidade de Oschersleben, após a última de seis provas do campeonato de sub-40.Diogo Almeida, de 40 anos, obteve 225 pontos, mais 13 pontos do que o segundo classificado, numa competição que começou em maio e acabou em outubro, passando por várias zonas do país.“O campeão mundial de 2006 e 2008, que agora também fez 40 anos, correu na penúltima prova do campeonato sub-40 este ano. A primeira manga ganhei eu, a segunda ganhou ele”, explica, referindo-se a piloto alemão Bernd Hiemer.Apesar de ser habitual em qualquer prova desportiva escutar-se o hino nacional do respetivo campeão, Diogo Almeida relata, por experiência própria, que “não foi fácil” fazer entoar “A Portuguesa” nos recintos germânicos.Para o futuro, a intenção do engenheiro mecânico, que trabalha numa multinacional, é aproveitar o “desenvolvimento técnico” que está a acontecer no motociciclismo e competir com um veículo elétrico.”, concluiu.