Diogo Carmona considera "especial" a participação nos Paralímpicos de Inverno

"Foi um momento muito importante e especial. Ainda estou a digerir o facto de ser um atleta paralímpico. O resultado não foi o que estava à espera, creio que poderia ser melhor", afirmou o atleta, em declarações divulgadas pelo Comité Paralímpico de Portugal.

O atleta, que perdeu parte da perna esquerda em 2019 depois de ter sido atropelado por um comboio, considerou que mais importante do que o resultado foi "todo o percurso feito", que classificou como "o culminar de todo um progresso".

Diogo Carmona, que se tornou o primeiro português a competir em Jogos Paralímpicos de Inverno, admitiu que a antecipação da prova, inicialmente agendada para sábado, pode ter feito alguma diferença.

"A antecipação da prova deu-me menos um dia de treino, fez diferença, se bem que já estava pronto e tentei não ser afetado por essa decisão", afirmou, acrescentando: "Estas duas descidas foram uma aprendizagem, o trabalho de três anos culminou nestas duas descidas".

Por seu lado, o chefe da missão portuguesa aos Jogos Paralímpicos Milão-Cortina, Pedro Flávio, considerou que "todos devem estar orgulhosos do resultado", lembrando a importância da estreia nacional na competição.

"Esta estreia é um sinal de que podemos continuar a trabalhar no desporto adaptado de inverno", disse, garantindo que "o próximo passo será investir na identificação de mais atletas e mostrar às entidades que gerem o desporto que a aposta é segura".

Diogo Carmona terminou na 18.ª posição a prova de banked slalom SB-LL2 dos Jogos Paralímpicos de Inverno Milão-Cortina2026, conquistada pelo italiano Emanuel Perathoner, que já tinha arrecadado o ouro na competição de cross.

Carmona, de 28 anos, conseguiu o 18.º tempo nas duas descidas da prova, tendo cronometrado 1.16,58 minutos na primeira, e 1.07,52 na segunda, sendo que o melhor registo foi o que contou para a classificação final dos 20 atletas em prova.

No Cortina Para Snowboard Park, Emanuel Perathoner conquistou o ouro, depois de ter totalizado 54,28 segundos na segunda descida, superando o suíço Fabrice von Gruenigen (56,29) e o australiano Ben Tudhope (57,33), medalhas de prata e bronze, respetivamente.

A 14.ª edição dos Jogos Paralímpicos de Inverno, que começou em 06 de março, junta mais de 650 atletas, de 50 países, entre os quais Rússia e Bielorrússia, que, pela primeira vez desde a invasão da Ucrânia, em fevereiro de 2022, foram autorizados a competir sob os respetivos símbolos nacionais.