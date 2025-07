Diogo Carmona no "top-30" da Forbes Portugal

Bicampeão nacional de para-snowboard e para-skateboard, Diogo Carmona tornou-se, em 2023, o primeiro português a competir numa Taça do Mundo de snowboard adaptado.



O atleta, de 28 anos, terminou no top-15 da última etapa da competição, disputada em Kuhtai, na Áustria, e tem como objetivo representar Portugal nos Jogos Paralímpicos de Inverno de 2026, que decorrerão em Itália.



“Este reconhecimento não é um ponto de chegada, é um lembrete de que a resiliência e a paixão podem transformar até as quedas mais duras em novos começos”, afirmou o atleta, citado pela FDI-Portugal.



Após um acidente em 2019, que levou à amputação da sua perna esquerda, Diogo Carmona, ator, iniciou um percurso no desporto adaptado, somando resultados em competições nacionais e internacionais.



“O Diogo é mais do que um atleta: é um símbolo de superação, de inovação e de futuro. Esta distinção da Forbes é um orgulho para o desporto nacional e para o movimento paralímpico”, destacou Pedro Flávio, presidente da FDI-Portugal.



A FDI-Portugal sublinha ainda que a inclusão do atleta na lista 30 Under 30 da Forbes Portugal contribui para reforçar a visibilidade do desporto adaptado e o papel crescente dos desportos de inverno no panorama desportivo nacional.