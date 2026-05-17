Diogo Chantre foi sétimo no Open de judo de Benidorm

Chantre, 246.º do ranking, afastou na sua 'pool' o francês Maxence Bordin (202.º mundial) e o neerlandês Joes Schell (121.º), mas acabou por perder na final desta fase frente ao espanhol Nikita Yudanov (322.º).



Nas repescagens, Chantre foi derrotado por ippon pelo sueco Karl Baathe, 58.º do mundo, que assim o impediu de chegar à discussão das medalhas.



Catarina Costa, em -48kg, ficou isenta do primeiro combate, graças à 29.ª posição do ranking, mas perdeu depois perdeu na ronda de 16, em período de ‘golden score’, frente à italiana Anna Iovino, 98.ª.



Na mesma categoria de peso, Mariana Pereira foi eliminada na ronda de 32.



Raquel Brito, em -52kg, venceu na ronda de 64 mas acabou eliminada na seguinte e em -57kg, Ana Agulhas e Raquel Brás perderam na de 32.



Manuel Baptista (-81 kg) foi afastado na ronda de 64 e Diogo Brites (+100 kg) venceu o primeiro combate mas saiu de prova na ronda de 16.



No sábado, Portugal conseguiu em Benidorm duas medalhas, com a prata de Rochele Nunes (+78 kg) e o bronze de Bárbara Timo (-70 kg), e ainda um sétimo lugar, de Maria Silveira (-63 kg).