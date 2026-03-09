Diogo Costa e Carolina João iniciam Europeus da classe 470 em vela no quarto lugar

Quintos classificados nos Jogos de Paris2024, Diogo Costa e Carolina João venceram a primeira regata, averbando depois um quarto e um sétimo lugares, descartando este último resultado, pelo que concluíram o primeiro dia com cinco pontos.



Já Beatriz Gago e Rodolfo Pires têm um segundo e terceiro lugares, além de um 10.º, que também descartaram, pelo que somam os mesmos cinco pontos.



A competição é liderada pelos italianos Giacomo Ferrari e Alessandra Dubbini, com três pontos, seguidos dos britânicos Martin Wrigley e Bettine Harris, segundos classificados, com os mesmos quatro pontos dos franceses Matisse Pacaud e Lucie de Gennes, terceiros.



Diogo Costa, vice-campeão do mundo na classe 470 com o irmão Pedro Costa, em 2021, também em Vilamoura, ocupa, juntamente com Carolina João, o quarto posto do ranking mundial, enquanto Beatriz Gago e Rodolfo Pires seguem em nono.

