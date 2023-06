Diogo Costa e Maísa Monteiro eliminados na primeira ronda do Mundial de taekwondo

Diogo Costa, em -74 kg, foi derrotado pelo irlandês Leroy Nsilu Dilandu, enquanto Maísa Monteiro, a combater na categoria de -62 kg, caiu perante a iraniana Seyedeh Noorollahi.



Este tem sido o desfecho de quase todos os atletas lusos que já competiram na capital do Azerbaijão, à exceção de Joana Cunha, na categoria de -57 kg, que venceu o combate inaugural e foi eliminada na segunda ronda, na segunda-feira.



O Campeonato do Mundo de taekwondo, uma arte marcial sul-coreana que é desporto olímpico desde 1988, termina no domingo, com Portugal a ter uma derradeira representante, Lara Gonçalves, que vai combater em -53 kg.