Diogo Dias excluído da lista final de Portugal para o Mundial de futebol de praia

O selecionador Mário Narciso tinha anunciado uma pré-convocatória com 13 jogadores e coube a Diogo Dias ser excluído do lote de 12 atletas que irão disputar a fase final da competição, no qual estão incluídos dois guarda-redes: Pedro Mano e Rúben Regufe.



O Mundial de futebol de praia vai decorrer nas Seicheles, entre 01 e 11 de maio, e Portugal, atual campeão da Europa e campeão mundial em 2001, bem como em 2015 e 2019, já sob a égide da FIFA, irá defrontar o Paraguai, o Irão e a Mauritânia no Grupo B.



O fixo Bernardo Lopes considerou tratar-se de “um grupo forte, com equipas com diferentes estilos de jogo”: “Temos um Paraguai muito intenso, um Irão com um jogo de 2/2 e, tecnicamente, mais evoluído, uma Mauritânia muito forte fisicamente, jogos muito diferentes mas com um nível de exigência bastante elevado”.



Bernardo Lopes assinalou que a seleção nacional “está habituada a ganhar”, integrando “alguns jogadores com esses dois títulos (...), outros com um título mundial e alguns sem nenhum, mas que ambicionam conquistá-lo”.



Lista de convocados:



- Guarda-redes: Pedro Mano (Buarcos 2017) e Rúben Regufe (Leixões).



- Fixo: Bernardo Lopes (Sótão) e Rui Coimbra (Sótão).



- Ala: André Lourenço (Buarcos 2017), Bê Martins (Buarcos 2017), Jordan Santos (Sótão), Rodrigo Pinhal (Alfarim) e Rúben Brilhante (Sótão).



- Pivôs: Filipe Santos (Vila Flor), Léo Martins (Buarcos 2017) e Miguel Pintado (Buarcos 2017).