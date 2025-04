Diogo e Carolina em 4.º no Troféu Princesa Sofia

Na primeira regata oficial do novo ciclo olímpico, com vista a Los Angeles2028, a dupla que foi quinta classificada em Paris2024 entrou da melhor forma, vencendo a primeira e acabando no quarto posto a segunda do dia em Palma, a um ponto da frente.



Mais abaixo, no 14.º lugar, surgem Beatriz Gago e Rodolfo Pires, com um nono e um sétimo lugar na mesma frota, em classe liderada pelos alemães Simon Diesch e Anna Markfort.



Mafalda Pires de Lima, olímpica em Paris2024, voltou a mostrar bom nível no reatar internacional, com o 10.º lugar, ao cabo de quatro regatas, no kitesurf, enquanto o irmão, Tomás Pires de Lima, é 25.º na competição masculina.



Em ILCA 6, duas vitórias para a belga Emma Plasschaert, com Teresa Figenschou no 104.º posto e Luísa Peres no 106.º, enquanto Lourenço Mateus abriu no 72.º posto a competição em ILCA 7, na qual também estão João Pontes (95.º) e Francisco Fonseca (96.º).



Ricardo Correia é 96.º em IQFoil em Palma de Maiorca, em que a 54.ª edição do Troféu Princesa Sofia decorre até sábado.