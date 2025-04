Diogo e Carolina em 5.º no Troféu Princesa Sofia

Com um quarto lugar e um 19.º, resultado descartado, por ser o pior entre os oito já averbados, a dupla lusa ascendeu ao quinto posto, com 41 pontos, em competição liderada pelos britânicos Martin Wringley e Bettine Harris, com 20, seguidos, ex-aequo, pelos alemães Simon Diesch e Anna Markfort e pelos italianos Elena Berta e Giulio Calabro, ambos com 29.



Já Beatriz Gago e Rodolfo Pires seguem em 18.º, com 73 pontos, depois de averbarem um 14 e 28.º, que descartaram.



A olímpica Mafalda Pires de Lima teve ontem quatro regatas, conseguindo um sexto, dois sétimos e um oitavo posto, ascendendo a sétima, com 95 pontos, em prova comandada por um trio chinês, do qual sobressai Wan Li, com 36 pontos.



O irmão Tomás Pires de Lima continua a liderar a frota de prata de kite, seguindo em 26.º, com 88 pontos, com dois triunfos e outros tantos segundos lugares.



Em Ilca 7, na frota de prata, Lourenço Mateus foi 17.º e 28.º, seguindo em 75.º, com 157 pontos, enquanto João Ponte não participou na sétima regata e foi 56.º na oitava, é 98.º, com 216.



Na frota de bronze, Francisco Fonseca foi 17.º e 30.º, navegando agora em 131.º



Em Ilca 6, igualmente na frota de prata, Maria Figenschou somou um 31.º e um 47.º, e é 89.ª, com 224 pontos, algo acima de Luísa Peres, 93.ª, com 240, e que quinta-feira amealhou um 20.º e um 29.º.



Em iqfoil, também com quatro regatas, Ricardo Correia está em 91.º da geral, após somar um 21.º, 24.º, 31.º e 33.º, que descartou.



Portugal está representado no Troféu Princesa Sofia, uma das duas provas da época a juntar todas as classes olímpicas, juntamente com a francesa semana de Hyeres, com 12 competidores, distribuídos por cinco classes.