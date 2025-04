Diogo e Carolina João brilham no Troféu Princesa Sofia

Na primeira regata oficial do novo ciclo olímpico, com vista a Los Angeles2028, a dupla que foi quinta classificada em Paris2024 segue em grande forma e foi terceira e primeira nas duas regatas do dia, depois de um primeiro e um quarto lugar na segunda-feira, liderando a classe.



A outra velejadora olímpica lusa em prova em Palma, Mafalda Pires de Lima, segue no 10.º lugar no kitesurf, com 47 pontos, enquanto o irmão, Tomás Pires de Lima, caiu dois lugares, para 27.º, seguindo na frota de ouro.



Maria Figenschou (82.ª) e Luísa Peres (101.ª) são as portugueses entre a classe ILCA 6, seguindo para a frota de prata, em que também estará Lourenço Mateus (74.º) e João Pontes (78.º), em ILCA 7, em que Francisco Fonseca, 132.º, seguirá na de bronze.



No IQFoil, Ricardo Fonseca recuperou oito postos e subiu ao 88.º lugar, numa 54.ª edição do Troféu Princesa Sofia que decorre até sábado.