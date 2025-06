Diogo e Francisca nas finais dos Europeus sub-23

O campeão do mundo absoluto nos 50 e 100 mariposa em Doha2024, depois da prata nos 50 em Fukuoka2023, que na quinta-feira terminou a final dos 100 metros mariposa no segundo lugar, obteve esta sexta-feira o melhor tempo da sua série (22,19 segundos) nos 50 metros livres e assegurou um lugar na final, agendada para as 17h05 em Lisboa.



Francisca Martins, medalha de bronze nos 400 metros livres nos últimos Europeus de seniores, assegurou a qualificação para a final precisamente nesta categoria, com o terceiro melhor tempo da sua série (4.14,95 minutos), só superada pela polaca Klaudia Tarasiewicz (4.14,82) e pela belga Camille Henveaux (4.11,69).



Rafaela Azevedo, face ao pior tempo (28,42) de todas as séries, falhou a final dos 50 metros livres, assim como a dos 100 metros costas, depois de nadar em 1.03,51.