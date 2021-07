Diogo Marreiros consegue segundo ouro no Europeu de patinagem de velocidade

Depois de na segunda-feira ter conseguido a primeira medalha de ouro de sempre em seniores para Portugal na modalidade, na prova dos 10 mil metros por pontos a eliminar, Diogo Marreiros voltou a chegar hoje ao lugar mais alto do pódio.



"Há dias em que tentamos tudo, damos tudo e batemos muitas vezes ao poste. Finalmente, as coisas estão a sair para o meu lado. Dois dias, duas vitórias, é realmente um sonho", disse o patinador de Lagos, em declarações reproduzidas em comunicado pela Federação de Patinagem de Portugal (FPP).



Jéssica Rodrigues também bisou nas medalhas, mas desta vez com o bronze, ao conquistar o terceiro lugar na prova de 5 mil metros a eliminar, no escalão de juvenis femininos.



Na quarta-feira será o último dia de pista deste Europeu, que vai acolher as provas de 1.000 metros sprint e 3.000 metros relay.