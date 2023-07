Diogo Narciso é vice-campeão europeu sub-23 de scratch

Narciso conseguiu a sua terceira medalha de prata em Europeus de pista e ficou muito perto do ouro, que foi para o dinamarquês Phillip Mathiesen.



“Sinto-me muito feliz. Triste por um lado, mas muito feliz por outro. Já tenho duas medalhas de prata na corrida por pontos e é a minha primeira medalha de scratch. Foi até à última. Tentei a primeira vez, mas os adversários fecharam. A segunda vez já foi perto do final. Iam dois atletas fugidos e eu passei direto para tentar a vitória, mas o dinamarquês ganhou força na última curva e passou-me”, referiu Diogo Narciso, citado pela Federação Portuguesa de Ciclismo.



No scratch feminino sub-23, Daniela Campos foi 10.ª, em prova vencida por Maja Tracka, da Polónia.



Nas corridas por eliminação de juniores, ambos os ciclistas portugueses que estiveram em ação conseguiram finalizar entre os 10 melhores.



Na prova masculina, Gabriel Batista foi sétimo, com o título de campeão a ficar na posse do italiano Davide Stella.



Marta Carvalho foi nona na sua corrida, com o ouro a ser entregue a Hélène Hesters, da Bélgica.



Quanto a Paulo Fernandes, competiu no 1 km contrarrelógio de juniores masculinos, classificando-se em 18.º, em 1.09,138 minutos.



O vencedor foi, mais uma vez, Davide Stella, em 1.02,448 minutos, que superou em um milésimo o 'crono' do belga Nolan Huysmans.



Paulo Fernandes regressa à pista na quinta-feira, para a prova de perseguição individual.



Na perseguição individual de juniores femininas estarão Patrícia Duarte e Raquel Dias.