Diogo Rêma operado devido a rotura no cruzado anterior do joelho e falha Europeu de andebol

"Diogo Rêma, guarda-redes da equipa de andebol do FC Porto, sofreu uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo no clássico frente ao Sporting, na 15.ª jornada da Liga, e teve que ser submetido a uma intervenção cirúrgica", refere o FC Porto em comunicado.

Os `dragões` não revelam o tempo de paragem, mas segundo a imprensa desportiva é esperado que o guarda-redes fique fora cerca de seis meses, o que significa que não deve jogar mais esta época.

"A operação decorreu sem intercorrências e o atleta de 21 anos irá agora iniciar o processo de recuperação aos cuidados do Departamento de Saúde no Dragão Arena", acrescenta o clube.

Diogo Rêma, que renovou recentemente com o FC Porto até 2029, é presença habitual na seleção e foi um dos elementos em destaque no Mundial2025, que Portugal terminou no quarto lugar, a sua melhor classificação de sempre.

Com a lesão grave sofrida, o guarda-redes vai falhar o Campeonato da Europa, que decorre entre 15 de janeiro e 01 de fevereiro de 2026 na Dinamarca, na Suécia e na Noruega, sendo uma baixa de vulto para o grupo orientado pelo selecionador Paulo Jorge Pereira.

A seleção portuguesa, que tem um sexto lugar como a melhor classificação de sempre num Europeu, em 2020, integra o Grupo B da próxima edição, juntamente com a Dinamarca, anfitriã e tetracampeã campeã mundial, Macedónia do Norte e Roménia, a primeira adversária de Portugal, em Herning, no dia 16 de janeiro.