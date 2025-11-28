Diogo Rêma renova com o FC Porto

“Esta confiança do clube para mim é tudo. Já tinha na minha cabeça ficar mais anos no FC Porto e quero continuar o meu progresso e melhorar em todos os sentidos. Temos aqui condições fantásticas. Fico muito contente”, disse ao sítio dos portistas.



O guarda-redes admite que a renovação lhe dá toda a motivação do mundo para continuar a trabalhar e atingir objetivos e lembrou que já há algum tempo que o clube não conquista títulos, que, mais cedo ou mais tarde, vão chegar.



Filho de um antigo guarda-redes, o jovem de apenas 21 anos deu os primeiros passos no andebol com a camisola do Colégio dos Carvalhos, clube que representou nos bambis, minis, infantis, iniciados, juvenis e juniores.



Ainda adolescente, rumou ao FC Gaia - para disputar o campeonato de sub-20 e o da primeira divisão - e por lá se manteve durante uma época, antes de despertar a atenção do FC Porto.



No Dragão, completou a ‘dobradinha’ na primeira época, ajudou à conquista do tricampeonato no ano seguinte e voltou a atravessar a ponte em 2022/23 para ganhar minutos no FC Gaia.



O regresso serviu de afirmação para uma autêntica muralha que brilhou a nível nacional e internacional: em 2023/24, fez uma das 10 melhores defesas da Liga dos Campeões e nas duas últimas épocas participou em 94 dos 101 jogos disputados pela equipa de andebol.



Já em 2025/26, a sua relevância no plano mundial da modalidade levou a Federação Europeia de Andebol (EHF) a colocar Diogo Rêma e o seu colega guarda-redes sueco do FC Porto Sebastian Abrahamsson como uma das melhores parcerias à partida para a presente edição da Liga Europeia.



A fama já começou a ser comprovada com uma das cinco melhores defesas da segunda jornada da competição, frente ao Kriens-Luzern.



Mas nem só com as cores do FC Porto Diogo Rêma subiu na consideração dos especialistas da modalidade.



Melhor guarda-redes do Europeu de sub-18, em 2022, e do Mundial de sub-21, em 2025, Diogo Rêma foi crucial para Portugal chegar a duas finais consecutivas no Europeu sub-20 e para os ‘Heróis do Mar’ terem atingido o quarto lugar - a melhor classificação de sempre - no Mundial 2025.

